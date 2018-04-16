ماي تدافع عن مشاركة بريطانيا بالضربة الجوية ضد سوريا أمام البرلمان البريطاني.. فماذا قالت؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- دافعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خلال جلسة للبرلمان البريطاني، الإثنين، عن قرار بريطانيا المشاركة بالضربات الجوية ضد سوريا.

وقد عبّر أعضاء البرلمان البريطاني عن رأيهم بخصوص مشاركة المملكة المتحدة بالهجمات دون الرجوع لموافقة من البرلمان، بالإضافة إلى شن الضربة الجوية بالتزامن مع قدوم مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما لتقضي الحقائق المحيطة بوقوع هجوم كيماوي في المدينة بالغوطة الشرقية بتاريخ 7 إبريل/نيسان.

وقالت ماي، رداً على أعضاء البرلمان، إن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا قررت شن الضربات الجوية في سوريا قبل بدء تحقيقات مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وبسبب الخطورة الناجمة عن احتمالية وقوع المزيد من الهجمات ضد الشعب السوري من قبل النظام، وفقاً لوصفها.

واضافت رئيس الوزراء البريطانية قولها: "نحن على ثقة بتقييمنا بأن النظام السوري كان مسؤولاً بترجيحٍ عالٍ عن هذا الهجوم، وهذا النمط المتكرر بسلوكه يعني أرجحية كبيرة باستمرار استخدامه للأسلحة الكيماوية."

واتهمت ماي كلاً من النظام السوري وروسيا بمنع دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما، وأن "روسيا وسوريا تفتشان الخارجين من دوما للتأكد من عدم حملهم لعينات من الهجوم الكيماوي."

وردت ماي على سؤال من عضو البرلمان البريطاني، جيرمي كوربين، الذي قال إن الضربات الجوية ضد سوريا "مشكوك بها قانونياً"، إذ ذكرت بأن السياسة البريطانية المستخدمة بهذا التدخل لا تختلف عن المرات السابقة التي تدخلت فيها الممكلة المتحدة مع حلفائها سابقاً، مضيفة بأن "ما يميّز النزاع السوري عن غيره هو استخدام الأسلحة الكيماوية."