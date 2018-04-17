خالد بن أحمد: البحرين أخرجت إيران من عضوية لجنة "المنظمات غير الحكومية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، إن بلاده أخرجت إيران من عضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، وذكلك بعد نيل المنامة أصواتا تجاوزت عدد الأصوات التي نالتها إيران.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني حيث قال: "انتخاب مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي- الامم المتحدة. خبر جميل ... ولكن الاجمل هو ان البحرين اخرجت إيران من اللجنة وحلت محلها بفارق كبير في الأصوات."

وكانت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر قالت في تغريدة على صفحتها بتويتر وأعاد تغريدها الشيخ خالد بن أحمد، حيث قالت: "الانتصارات تتوالى فشل ايراني كبير حاولت فيه هزيمة البحرين للفوز بمقعد في لجنة المنظمات غير الحكومية فجاءت النتيجة باكستان 46 صوت الهند 43 صوت البحرين 40 صوت الصين 39 صوت وإيران 27 صوت والتنافس كان على أربع مقاعد ففازت البحرين وخرجت إيران."