الجبير: عرضنا على أوباما إرسال قوات لسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن بلاده عرضت على الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما إرسال قوات سعودية إلى سوريا إذا ما أرسلت أمريكا قوات إلى هناك، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تتخذ قرارها حول هذا الاقتراح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجبير مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حيث قال فيما يتعلق بالملف اليمني، وفقا لما نقله تلفزيون الإخبارية السعودي: "ميليشيا الحوثي أطلقت 119 صاروخ إيرانية الصنع والمنشأ وجندت الأطفال في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.. ميليشيا الحوثي تزرع الألغام في مناطق مدنية وتحاصر مدن وقرى يمنية وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها."

وتابع قائلا: "ميليشيا الحوثي تستخدم زوارق انتحارية وتهدد الملاحة في البحر الأحمر في مخالفة للقوانين الدولية جميع ما تقوم به الميليشيات الحوثية في اليمن يعتبر إرهاباً."

زلفت الوزير السعودي قائلا: "بحثنا الأزمة السورية وسبل تطبيق إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 بحثنا الأوضاع اليمن وليبيا وتدخلات إيران السلبية في شؤون المنطقة.. إضافة بحث سبل تقديم الدعم اللازم للروهينجا هناك تطابق في الرؤى بين المملكة والأمم المتحدة في العديد من القضايا."

من جهته أشاد غوتيريس بالجهود التي تقوم بها السعودية في دعم المنظمات التي تقدم المساعدات سواء في اليمن أو سوريا أو اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على أنه "لا يوجد هناك أي توتر بالعلاقات بين الأمم المتحدة والسعودية والحوار بيننا إيجابي دائما."