(CNN)-- دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء عن الضربات العسكرية الأميركية والفرنسية والبريطانية على مواقع تابعة للنظام السوري الأسبوع الماضي.
وأوضح في كلمته أن البلدان الثلاث "تدخلت حفاظا على شرف الأسرة الدولية".
ماكرون تدخلنا بسوريا حفاظاً على شرف المجتمع الدولي
ماكرون تدخلنا بسوريا لنحفظ شرف المجتمع الدولي
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
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أوضح ماكرون في كلمته أن البلدان الثلاث "تدخلت حفاظا على شرف الأسرة الدولية".
(CNN)-- دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء عن الضربات العسكرية الأميركية والفرنسية والبريطانية على مواقع تابعة للنظام السوري الأسبوع الماضي.
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