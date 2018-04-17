ماكرون تدخلنا بسوريا حفاظاً على شرف المجتمع الدولي

(CNN)-- دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء عن الضربات العسكرية الأميركية والفرنسية والبريطانية على مواقع تابعة للنظام السوري الأسبوع الماضي.

وأوضح في كلمته أن البلدان الثلاث "تدخلت حفاظا على شرف الأسرة الدولية".