أسامة نقلي يؤدي القسم سفيرا للسعودية بمصر خلفا لقطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدى أسامة نقلي، الثلاثاء، القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليصبح بذلك سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، وذلك خلفا لأحمد قطان.

نقلي يملك صفحة (اضغط لدخول الصفحة) يجيب فيها على أسئلة مطروحة من قبل العامة، حيث ذكر في أحد إجاباته هناك أنه يحمل "بكالوريوس ادارة عامة ودبلوم دراسات دبلوماسية،" في رد على سؤال حول نقاط ضعفه قال نقلي: "احرص على إبراز عناصر القوة فيك، وإخفاء نقطة ضعفك لكي لا تستغل من ضعاف النفوس."

ولفت المستشار إلى أننه عمل في سفارة بلاه في واشنطن في الفترة ما بين العام 1987 إلى العام 1997

ونشر نقلي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "(وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) فضل الله تشرفت الْيَوْمَ بأداء القسم امام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سفيراً فوق العادة ومفوض لمقامه الكريم لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما لـ المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية."

وحول السفير قطان، قال نقلي في تغريدة منفصلة: "اخي وصديقي معالي الوزير احمد بن عبدالعزيز قطان رفيق رحلة كفاح طويلة في خدمة الدين ثم المليك والوطن بدأت في السفارة في واشنطن مطلع الثمانيات، وهو دبلوماسي من طراز رفيع، بصماته واضحة أينما حل وارتحل، وكانت بصمته سفيراً في #مصر بارزة.. وفقه الله وسدد خطاه."

وأضاف: "أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة، وأن يكلل الله المساعي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني الغالي ومواصلة مسيرة التلاحم والأخوة وعلاقات المصير المشترك بين المملكة والشقيقة مصر."