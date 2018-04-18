الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الأربعاء، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء اللافت التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعويدة "واس."

وكان الكاردينال جان لويس توران قد وصل إلى الرياض يوم الجمعة مع الوفد المرافق له في زيارة لافتة لرجل دين مسيحي من الفاتيكان، حيث كان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي.

يذكر أن البطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، كان قد قام بزيارة غير مسبوقة لرأس الكنيسة الأكبر في لبنان إلى السعودية في نوفمبر، حيث اجتمع خلالها بالعاهل السعودي وولي عهده، وتحدث حينها إلى الجالية اللبنانية في المملكة واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها "متجذرة بالتاريخ."