الإمارات: السيطرة على "درون" إيرانية محملة بالمتفجرات في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطرت القوات المسلحة الإماراتية على طائرة بدون طيار إيرانية الصنع، في اليمن كانت محملة بالمتفجرات وتستهدف القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، الأربعاء.

وأفادت الوكالة الإماراتية بأن "الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة لقواتنا المسلحة تمكنت أمس من اكتشاف والسيطرة على طائرة مسيرة من نوع (قاصف/1 الإيرانية) محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل قوات التحالف العربي في الساحل الغربي من اليمن".

وأضافت "وام" أن "الفرق المختصة اكتشفت خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة". وأشارت إلى أن التحالف العربي "أكد الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني، ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، على غرار تهديدها للمنشآت المدنية، مثل ما حصل مؤخرا في مطار أبها في المملكة العربية السعودية".