العراق يعلن شن غارات جوية على مواقع لداعش في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن القوات الجوية العراقية شنت غارات على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا قرب الحدود العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن ""قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وأضاف أن "تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".

وتابع بالقول إن "قواتنا ومقاتلينا الأبطال ومن خلال ملاحقتهم للعصابات الإرهابية أنقذوا الكثير من الأرواح وأحبطوا خطط داعش وذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية، وهذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة بعد أن قضينا عليها عسكريا في العراق".