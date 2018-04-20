ياسر برهامي يحذر من مسلسل “ارطغرل” وتعظيم القومية التركية

دبي، الإمارات العربية المتحد (CNN)– حذر الداعية الإسلامي ياسر برهامي، الذي يعتبر أحد أبرز وجوه التيار السلفي في مصر من المسلسلات التركية وما وصفه بـ"تعظيم القومية التركية" وما في هذه الحلقات من خلط تاريخي على حد تعبيره، وذلك في رد على سؤال حول حكم مشاهدة مسلسلات مثل ارطغرل وغيرها.

وقال برهامي في رده المنشور على موقع أنا السلفي: "المشكلة الأكبر ليستْ فقط في الموسيقى والنساء، والخلط في التاريخ، وإدخال الأمور بعضها في بعض، بل الأخطر هو نشر فكر ابن عربي وتفخيمه، والناس لا تعرف عنه إلا مؤلفاته: "فصوص الحكم"، و"الفتوحات المكية"، وبعيدًا عن الشخص وحقيقته؛ فإن كتبه تضمنتْ عقيدة وحدة الوجود وتوابعها، وهي مناقضة للدين الإسلامي، بل لكل الرسالات السماوية بالإجماع."

وتابع قائلا: "ثم هناك خطر آخر، وهو: تعظيم القومية التركية؛ تمهيدًا لإظهارها كقيادةٍ للعالم الإسلامي، والذي لا شك فيه أن هذا الأمر وإن كان قد حدث في حقبةٍ مِن الزمن "ومِن محاسنهم الكبيرة فتح القسطنطينية"؛ إلا أن البدع التي دبَّتْ في جسد هذه الدولة، والخرافة والعصبية التركية في قرونها الأخيرة هو الذي أدى إلى أعظم مصيبة شهدتها دول العالم الإسلامي بسقوطها واحتلال بلاد المسلمين مِن قِبَل الغرب، ثم في النهاية بسقوط الخلافة وتبني العلمانية القحة الرافضة للدين، ثم نشأة دولة إسرائيل!"