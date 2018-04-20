الداخلية السعودية: مقتل 3 رجال أمن بـ"اعتداء" على نقطة تفتيش في عسير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الخميس، مقتل ثلاثة رجال أمن وذلك بعد اعتداء وتبادل لإطلاق النار على نقطة تفتيش في منطقة عسير، لافتة إلى إلقاء القبض على مواطنين اثنين.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للداخلية السعودية على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "رجال الأمن يقبضون على مواطنين اثنين، ويتبادلون إطلاق النار مع ثالث عند محاولته الفرار من قبضتهم مما نتج عنه مقتله؛ وذلك بعد تورطهم باعتداء آثم على نقطة تفتيش أمنية بطريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق بمنطقة عسير ، نتج عنه استشهاد ثلاثة من رجال الأمن."

وتابعت: "نتج عن تبادل إطلاق النار مع أحد المتورطين في الاعتداء الآثم على نقطة التفتيش الأمنية - أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن - استشهاد رجل أمن وإصابة أربعة آخرين.. جهات الأمنية تواصل مهامها في متابعة الاعتداء الآثم على نقطة تفتيش أمنية بطريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق بمنطقة عسير، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك إن شاء الله.."