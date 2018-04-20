السعودية: اعتراض صاروخ باليستي من اليمن استهدف مناطق سكنية في جازان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا كان يستهدف المناطق السكنية في جازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه "في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين من صباح اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أي أضرار أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان".

واعتبر المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.