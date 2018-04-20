البشير يصدر قرارا بإعفاء غندور من منصبه كوزير للخارجية السودانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الخميس، قرارا رئاسيا يعفي بموجبه ابراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني من منصبه، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السودانية الرسمية.
ولم يقدم تقرير الوكالة السودانية تفاصيلا إضافية حول هذا القرار الذي يأتي في اليوم ذاته لعودة البشير إلى الخرطوم بعد مشاركته في القمة العربية الـ29 في الظهران في المملكة العربية السعودية.
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