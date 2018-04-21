العفاسي يهاجم الداعية العوضي وموقفه من ضربة سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– هاجم القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي،مساء السبت، الداعية محمد العوضي وموقفه من الضربة التي وجهته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف بالبرنامج الكيماوي السوري.

جاء ذلك في تغريدة للعفاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: كان يصفّق في ليبيا لحلف الناتو ( فرنسا بريطانيا أمريكا كندا إيطاليا إسبانيا الدنمارك بلجيكا هولندا النرويج اليونان الإمارات قطر ) ويقول : عقبال سوريا ! ولما ردّت الدول الثلاث ( بريطانيا وأمريكا وفرنسا ) على استعمال بشار للكيماوي سماها : حروب صليبية ! ربما ليست الضربة لمصلحة الحزب

وأعاد العفاسي نشر تغريدتين للعوضي وموقفه المؤيد لضربة التي وجهها التحالف الذي ضم دولا من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا في ليبيا العام 2011 وتغريدة أخرى انتقد فيها العوضي الضربة على سوريا.

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