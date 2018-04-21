منظمة حظر الكيماوي تأخذ عينات من دوما السورية للتحقيق في الهجوم على المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مدينة دوما السورية، وجمعوا عينات من المدينة للتحقيق في هجوم كيماوي مشتبه به للنظام السوري عليها، قبل أسبوعين، حسب بيان نشرته المنظمة، السبت.
وجاء في البيان "زار فريق تقصي الحقائق التابع للمنظمة أحد المواقع في دوما، اليوم، وجمع عينات بهدف التحقيق في هجوم كيماوي مشتبه به وقع في 7 إبريل/نيسان من عام 2018، وستقيم المنظمة الوضع وتدرس خطوات مستقبلية من ضمنها زيارة محتملة أخرى لدوما".
وأضافت المنظمة في بيانها "سيتم تحويل العينات التي تم جمعها إلى مختبر المنظمة" في هولندا، لفحصها بشكل دقيق في مختبرات مخصصة، وأشارت المنظمة إلى أنها ستقوم برفع تقرير للدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بعد الانتهاء من تحليل العينات.
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