رئيس وزراء قطر السابق يوجه نداء لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – وجه الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق، مساء الجمعة، نداء لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مطالبا بتفعيل نشاطات المجلس لافتا إلى أن الخلاف قد يستمر لوقت طويل، وذلك في إشارة إلى الأزمة الخليجية بين بلاده وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للشيخ القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات."

وتابع قائلا: "فليس من المعقول ان تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، علماً بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: ((تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى))."

وأضاف: "هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الامور الشخصية."