محللة شؤون الأمن القومي بـCNN: أمريكا لا تضرب أي موقع بسوريا.. وهذا السبب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكي (CNN)– قالت سامانثا فينوغراد، محللة شؤون الأمن القومي في شبكتنا، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها استهداف أي موقع في سوريا وذلك لأن الروس انتشروا جغرافيا هناك ووضعوا خطوطا حمراء حولها.

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وأوضحت فينوغراد قائلة: "أنا قلقة من أن الخطوط الحمراء الروسية في سوريا ستتضاعف، نحن نعلم أن الروس ومنذ تدخلهم في سوريا العام 2015 أسسوا خطوطا حمراء جغرافية وشخصية ويمكنهم نشر منشآت وأفراد بسوريا والقول لا يمكنكم توجيه ضربة هناك فلدينا أشخاص بالموقع وإذا قمتم بذلك سنصعد."

وتابعت قائلة: "يحاولون (الروس) توسيع دورهم في الفضاء السياسي ولعب دور الوسيط الأساسي، والمشكلة هنا أنهم قد يؤسسون خطوطا حمراء جديدة والتهديد بعدم التعرض لها، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الخيارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية."