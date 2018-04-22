وزير خارجية البحرين عن "الأزمة الخليجية": المطلب 14 هو محاكمة الجزيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، إن المطلب رقم 14 هو "محاكمة الجزيرة" وذلك في إشارة إلى المطالب الـ13 التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من قطر فيما عرف بـ"المطالب الـ13."

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "المطلب 14 محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر اكاذيب واشاعات تثير البلبلة في دولنا.."

وكان الوزير البحريني قد نشر تغريدة بتاريخ 13 ابريل/ نيشان الجاري، قال فيها: ""الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران وإساءاتهم المتواصلة الى اليوم لخادم الحرمين الشريفين تؤكد ان قطر لا مكان ولا دور لها في القمة وتمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي."

ويذكر أن قائمة المطالب الخليجية من قطر تضمنت إعلان الدوحة خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وغغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يتم انشاؤها وإغلاق قناة الجزيرة إلى جانب إيقاف جميع أشكال التمويل لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وغيرها.