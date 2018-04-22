البحرين عن اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة إماراتية: تصرف "استفزازي" متكرر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت وزارة الخارجية البحرينية اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة مدنية إماراتية، الأحد، في الأجواء البحرينية، وأشارت إلى أن هذه التصرفات "الاستفزازية" لقطر تمثل "ترويعا" للمسافرين وتعرض حياتهم للخطر، وأعلنت عن وقوفها مع الإمارات في التصدي لـ"الانتهاكات والخروقات القطرية"، وذلك حسبما جاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وجاء في البيان: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع ايرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في اقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعًا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأضافت المنامة في بيانها: " وإذ تؤكد وزارة الخارجية على حق مملكة البحرين في اتخاذ كافة الاجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة وأجهزة منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانًا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء".

يذكر أن مقاتلات قطرية اقتربت من طائرة مدنية إماراتية، كانت تقل 86 راكبا، الأحد، ما أجبر قائد الطائرة المدنية على إجراء مناورة سريعة لتجنب الاصطدام بالمقاتلات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).