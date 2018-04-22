بعد مزاعم "فيديو جنسي".. مرشحة للانتخابات العراقية تعلن انسحابها وترد: أسفي على من يصدق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت انتظار أحمد جاسم، المرشحة للانتخابات البرلمانية العراقية عن ائتلاف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، انسحابها من الانتخابات، الخميس وذلك بعد ساعات من بيان نشرته كذبت فيه ما تم نسبه لها وتناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم ظهورها في مقطع فيديو جنسي.

وقالت جاسم في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "ابناء الشعب العراقي الاصيل انا ابنة بلدكم العراق خدمت طوال فترة تعييني كأستاذة في الجامعة المستنصرية كلية الادارة والاقتصاد وتبؤت العديد من المناصب في مسيرتي لخدمي بلدي وشعبي الجميع يعرفني والمقربون مني ايضا لكن اسفي على الشعب العظيم الذي يصدق فبركات السياسيين العفنة ويتهم أعراض الاخرين وينشر مقاطع مفبركة.."

وتابعت قائلة: "الكل يعرف عائلتي ويعرف زوجي الدكتور سعد صالح الحمداني الاستاذ في كلية دجلة الاهلية مسيرتي الانتخابية منذ العام 2010 كنت مرشحة عن القائمة العراقية بتسلسل 166 بقيادة الدكتور اياد علاوي وبعدها ائتلاف العربية مع الاستاذ صالح المطلك بتسلسل 8 واخرا مع السيد العبادي بائتلاف النصر تسلسل 9 عن محافظة بغداد أنا ابنة بلدكم الدكتورة انتظار احمد جاسم الشمري ارجوكم ارجوكم لا تنصتوا الى الاشاعات وسأنشر الفيديو امام الجميع وقارنوه مع ندواتي ومقابلاتي الشخصية ارجوكم ارجوكم لا تطعنوا بأعراض النساء العراقيات فهن شرفكم وعرضك.."