نائب كويتي يطالب برد حاسم على انشاء سفارة الفلبين "فرقة كوماندوز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالب النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، مساء السبت، باتخاذ إجراءات خاسمة على ما وصفه بـ"فرق كوماندور" أنشأتها السفارة الفلبينية في الكويت لإنقاذ العاملات في المنازل، وذلك بعد مقطعه فيديو يظهر هروب عاملات إلى سيارات يركبها فلبينيون.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تحملنا افتراءات الرئيس الفلبيني وتطاوله على الكويت لكن أن يصل بسفارة دولة الفلبين العظمى أن تنتهك سيادة دولة الكويت وتنشئ فرق كوماندوز والتباهي بذلك فهذا الأمر يجب أن يكون الرد فيه حاسم والاجراء شديد مع دولة الموز."

ويذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، السبت، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضافت الداخلية في بيانها: "أن المتهمين ثلاثة وهم من الجنسية الفلبينية وتم التعرف عليهم وجاري إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة،" لافتة إلى أن استعاء وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، السفير الفلبيني و"سلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينيين التي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين التي تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين."