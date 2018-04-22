هذا هو صوت إطلاق النار بمنطقة القصور الملكية السعودية
إطلاق النار بمنطقة القصور الملكية السعودية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
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حلقت طائرة بدون طيار غير مصرحة لها فوق منطقة القصور الملكية في العاصمة السعودية الرياض، ليلة السبت، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية
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