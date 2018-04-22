شاهد.. استمرار عمليات النظام السوري بالمناطق المحيطة بدمشق

استمرار عمليات نظام الأسد بمناطق محيطة بدمشق

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
سورياالحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوري
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بعد استعادة النظام سيطرته على الغوطة الشرقية، عمل على إخلاء مناطق المعارضة وداعش القريبة من العاصمة دمشق

سورياالحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوري