شاهد.. استمرار عمليات النظام السوري بالمناطق المحيطة بدمشق
استمرار عمليات نظام الأسد بمناطق محيطة بدمشق
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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بعد استعادة النظام سيطرته على الغوطة الشرقية، عمل على إخلاء مناطق المعارضة وداعش القريبة من العاصمة دمشق
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