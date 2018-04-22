نصرالله يدعو للاقبال الكثيف بانتخابات لبنان: بري مرشح المقاومة ورئيس مجلس النواب المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن نبيه بري هو مرشح ما وصفه بـ"المقاومة" ورئيس مجلس النواب المقبل، وذلك في كلمة ألقاها، السبت، في الوقت الذي يستعد فيه لبنان للانتخابات البرلمانية المقبلة في ايار/ مايو المقبل.

وقال نصر الله في كلته التي بثتها قناة المنارة التابعة لحزب الله: "انتم ستنتخبون رئيس مجلس النواب المقبل الذي كان كما كان دائما ضمانا للمقاومة وضمانة للوطنية وضمانة للحوار وضمانة للوحدة الوطنية، وأيا تكن المشاكل والشغلات الموجودة في البلد دولة الرئيس دائما اثبت أنه يملك الابداع والقدرة على تجاوز هذه الأمور ولم المصلحة الوطنية بالطريقة السلمية والحكيمة."