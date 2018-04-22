السعودية: اعتراض صاروخ باليستي استهدف منطقة "مدنية" في نجران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة "مدنية وآهلة بالسكان"، في مدينة نجران السعودية، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي.

وقال المالكي: "في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وكشف المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة أن الصاروخ كان يستهدف منطقة "مدنية وآهلة بالسكان" في مدينة نجران السعودية، لكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت من اعتراضه لتسقط شظاياه على أحياء سكنية، ما تسبب بحريق في إحدى المزارع، دون وقوع إصابات.

وأكد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني"، وفقا لواس.