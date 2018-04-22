الداخلية السعودية: تنظيم استخدام طائرات "درون" في مراحله النهائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، أن تنظيم استخدام الطائرات الآلية بدون طيار (درون) دخل مراحله النهائية، وذلك غداة إعلان شرطة الرياض عن تعامل قوات الأمن مع طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة بحي الخزامى.

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد (الدرون) في مراحله النهائية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ودعا المتحدث باسم الداخلية "هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه"، موضحا أن "هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لحين صدور التنظيم".

وكان المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض قال، الجمعة، أن "إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)، دون أن يكون مصرحاً لها بذلك".

وأضاف أن "رجال الأمن في النقطة الأمنية قاموا بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص". وتابع بالقول إن "الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة". وجاءت تصريحات المتحدث باسم شرطة الرياض بعدما تصدر وسم "#إطلاق_نار_في_حي_الخزامي" موقع "تويتر" في السعودية.