السعودية: شرطة الرياض تتعامل مع طائرة لاسلكية "ترفيهية" حلقت فوق حي الخزامي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة العاصمة السعودية، الرياض، أنها تعاملت مع طائرة لاسلكية ترفيهية حلقت فوق حي الخزامي، السبت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض بأن إحدى نقاط الفرز الأمني لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع "درون"، فوق حي الخزامي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة السعودية إلى أن الطائرة حلقت فوق الحي دون أن يكون مصرحا لها بذلك "مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.. وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم شرطة الرياض بعد انتشار وسم "إطلاق نار في حي الخزامي"، على تويتر، وأصبح الوسم الأول على الموقع في السعودية.