الإمارات: مقاتلات قطرية اقتربت بشكل خطير من طائرة مدنية عليها 86 راكباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات قيام "مقاتلات قطرية" بتهديد سلامة طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد اقتربت المقاتلات الجوية القطرية "بشكل خطير وغير آمن" من طائرة إماراتية مدنية عليها 86 راكبا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

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وأضافت الوكالة بأن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثوان قليلة قبل اصطدام الطائرتين، على حد وصفها، مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر.

وتابعت الوكالة بأن اقتراب المقاتلات القطرية الخطير وغير الآمن من الطائرة الإماراتية المدنية، أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.

من جهتها، ذكرت هيئة الطيران المدني بأنها سنتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا "التعدي"، مشيرة الى أن ما جرى يعتبر تكرارا واضحاً لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.