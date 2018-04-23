السعودية: الدفاع الجوي للتحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين استهدفا جازان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي لـ"دعم الشرعية في اليمن"، صاروخين باليستيين، استهدفا مدينة جازان السعودية، الإثنين، دون أن ينتج عن العملية إصابات أو أضرار، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس): "في تمام الساعة الرابعة وثلاثة وعشرين دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه اراضي المملكة".

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن "الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما جميعا ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد".

وتابع المالكي تصريحاته قائلا: "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، وأشار إلى أن "إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

يذكر أن صاروخا باليستيا آخر كان قد استهدف مدينة نجران السعودية، الأحد، وتصدت الدفاعات الجوية السعودية له، حسبما جاء في تصريحات للتحالف العربي.