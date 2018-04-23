التحالف العربي لـCNN: سنحقق في أنباء مقتل 33 شخصا بأحد الأعراس باليمن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت قوات التحالف العربي لـ"دعم الشرعية" في اليمن، بقيادة السعودية، أنها ستجري تحقيقا لمعرفة مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن مقتل 33 شخصا في أحد الأعراس، إثر قصف جوي على مدينة حجة اليمنية، وفقا لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، لـCNN، الإثنين.

وقال المالكي: "نحن نأخذ هذه التقارير على محمل الجد، وسنقوم بتحقيقات كاملة لمعرفة مدى صحتها، عبر آلية مستقلة، ومعترف بها دوليا، وليس من المناسب أن نعلق على الأمر، بينما نقوم بهذه الإجراءات".

بالمقابل، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون، شرف لقمان، التحالف العربي بشن هذه الغارة، حسبما قال لـCNN.

يذكر أن 33 شخصا لقوا مصرعهم إثر غارة جوية على مدينة حجة، الأحد، وفقا لما كشفه مصدر طبي يمني لـCNN.