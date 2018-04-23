الحوثيون يعلنون مقتل رئيس "المجلس السياسي" بغارة للتحالف العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الحوثيون، الإثنين، عن مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، والذي قتل في غارة جوية للتحالف العربي لـ"دعم الشرعية في اليمن"، الخميس.
ونشر الحوثيون بيانا نقلته وكالة سبأ أكدوا فيه أن الصماد قتل في غارة لما وصفوه بـ" العدوان الأمريكي السعودي"، الخميس، بينما كان "يؤدي واجبه"،وكشفوا أنه تم تعيين مهدي المشاط خلفا له.
وهددت الجماعة من أسمتهم بـ"قوى العدوان"، بأنهم "لن يذوقوا طعم الأمان منذ اليوم"، وذلك في رد من الحوثيين على مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.
يذكر أن التحالف العربي لـ"دعم الشرعية في اليمن"، كان قد اعترض صاروخين باليستيين استهدفا مدينة جازان السعودية، الإثنين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.