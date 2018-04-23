التصعيد بين إيران وإسرائيل.. هل يصل لحرب مباشرة؟

أيصل التصعيد بين إيران وإسرائيل لحرب مباشرة؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
إيرانإسرائيلسوريا
2:58

عندما دخلت طائرة بدون طيار إيرانية أجواء إسرائيل في فبراير/شباط، بدأت مرحلة جديدة بين إسرائيل وإيران.. ومنافستهما على المواقع الإقليمية. 

إيرانإسرائيلسوريا