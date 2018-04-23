التصعيد بين إيران وإسرائيل.. هل يصل لحرب مباشرة؟
أيصل التصعيد بين إيران وإسرائيل لحرب مباشرة؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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عندما دخلت طائرة بدون طيار إيرانية أجواء إسرائيل في فبراير/شباط، بدأت مرحلة جديدة بين إسرائيل وإيران.. ومنافستهما على المواقع الإقليمية.
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