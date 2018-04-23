الإمارات تطلق مشروع إعادة بناء مسجد النوري في الموصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات، الإثنين، عن إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري ومئذنته الحدباء، في مدينة الموصل العراقية، والذي أعلن منه زعيم تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية"، أبو بكر البغدادي، نفسه "خليفة" عام 2014، قبل أن يقوم الجيش العراقي باستعادة الجامع في عملية تحرير الموصل عام 2017.

وأطلقت الإمارات مشروع إعادة بناء الجامع، الذي يعد أحد أبرز معالم الموصل التاريخية، "في مشروع هو الأضخم من نوعه في العراق"، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لإمارة دبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وستشترك الإمارات مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، ووزارة الثقافة العراقية، "بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم)"، وفقا للمكتب.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، نورة الكعبي: "اعتزازنا بالمشروع ينبع من إيماننا العميق بأن الثقافة تلعب دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب الذي تسبب بتدمير مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء بالماضي القريب، كما تعكس جهود الإمارات ودورها في نشر رسالة الأمل والوسطية والانفتاح ونبذ التعصب والتطرف الفكري والديني والثقافي"، حسبما ذكر مكتب دبي الإعلامي.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد اتهم بتفجير الجامع ومنارته المحدبة (الحدباء)، في يونيو/حزيران من عام 2017، قبل أن يستعيده الجيش العراقي في عملية "تحرير الموصل".