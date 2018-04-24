الجبير معلقا على تصريح ترامب: يجب أن تدفع قطر ثمن وجود أمريكا في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، وأن ترسل قواتها العسكرية إلى الأراضي السورية، وذلك في تعليق له على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الجبير: "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".

ويرى وزير الخارجية السعودي، أن "النظام" القطري سيسقط بأقل من أٍسبوع في حال رفع الحماية الأمريكية عن قطر، عبر إغلاق أمريكا لقاعدتها العسكرية هناك، وفقا لما نقلته واس.

يذكر أن ترامب كان قد قال خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن هناك دول في الشرق الأوسط لن تصمد طويلا في حال رفعت أمريكا الحماية عنها، وعليها أن تدفع ثمن ذلك.