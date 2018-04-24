الحوثي يتوعد بالثأر لمقتل الصماد: جريمة لن تمر دون محاسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية بالثأر لمقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي كشفت الجماعة، أمس الاثنين، عن مقتله إثر غارات جوية استهدفته الخميس الماضي.

وكان الصماد المطلوب رقم 2 في قائمة من 40 قياديا حوثيا وضعتها المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، ورصدت مكافأة قيمتها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، فيما رصد 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبدالملك الحوثي المطلوب الأول في القائمة.

وقال الحوثي إن الصماد قٌتل مع 6 من مرافقيه، الخميس الماضي، إثر "استهدافه بغارات جوية في محافظة الحديدة حيث استهدفته طائرات العدوان الأمريكي السعودي بثلاث غارات جوية"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" وموقع "أنصار الله" التابعان للحوثيين.

وأضاف الحوثي: "تتحمل قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا والنظام السعودي المسؤولية القانونية في ارتكابها هذه الجريمة الفظيعة، وكل التبعات والآثار المترتبة عليها، وهذه الجريمة لن تمر بدون محاسبة لا هي ولا سائر الجرائم الفظيعة بحق شعبنا العزيز، والتي كان منها بالأمس القريب جريمة استهداف عرسٍ وحفل زفاف في محافظة حجة في بني قيس أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الأهالي".

وتابع بالقول إن "هذه الجريمة التي استهدفت رمزاً وطنياً ورجلاً من خيرة رجال هذا البلد لن تكسر إرادة شعبنا العزيز ولن يتحقق لقوى العدوان بها أي نتيجة لصالحهم، لا في مؤسسات الدولة التي اتخذت قرارها المسؤول والمشرّف في مواصلة السير في طريق الشهيد تحملا للمسؤولية ووفاء لدمائه وتضحياته، وتضحيات كل الشهداء، وتماسكا وتعاونا وثباتا، بدء بالمجلس السياسي الأعلى الذي بادر إلى سد الفراغ، وكافة المؤسسات التي بدأت الانعقاد وبإعلان موقفها في صمودها ووفائها".