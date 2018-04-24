إيران: سننسحب من معاهدة حظر الأسلحة النووية بحال خروج أمريكا من الاتفاق النووي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – هددت إيران بالانسحاب من اتفاقية حظر الأسلحة النووية (NPT)، في حال خروج أحد الدول من الاتفاق النووي الإيراني، الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (IRNA).

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني: "عندما تكون المعاهدات الدولية غير عملية بسبب التصرفات غير القانونية لبعض الدول، لن يبقى سبب لتلتزم الدول الأخرى بمثل هذه التعهدات الدولية".

وأضاف شمخاني: "الهدف من الاتفاقيات والتعهدات الدولية، هو المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم، من أجل منع الدول العظمى من وضع معايير أحادية الجانب".

وتابع المسؤول الإيراني حديثه قائلا: "من حق الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة النووية الانسحاب منها عندما تتعرض مصالحها للتهديد".

وعلى صعيد آخر، هدد شمخاني إسرائيل، بـ"عقوبة حاسمة" من قبل إيران، بسبب اختراقها الأجواء السورية واستهداف من "يحاربون الإرهاب"، في إشارة إلى القصف الذي تعرض له مطار "التيفور" في ريف حمص.