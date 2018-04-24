لافروف: أمريكا لن تغادر سوريا ولم يصدر قرار بعد بشأن صواريخ S300

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تغادر سوريا، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في سحب قواته في سوريا وتردد أنباء عن جهود تشكيل قوة عربية مشتركة لتحل محلها.

قد يهمك/ مصادر لـCNN: إدارة ترامب تدرس تقديم "مكافأة إجبارية" للسعودية بسبب سوريا

وقال لافروف: "رغم تصريحات الرئيس ترامب، على المستوى العملي، الولايات المتحدة تستقر على الضفة الشرقية لنهر الفرات ولا تعتزم الرحيل من هناك"، مضيفا أن هناك بعض الدول التي "تدعم الموقف الأمريكي بالبقاء ومنها فرنسا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

.. أيضا/ محلل عسكري لـCNN: إرسال قوات عربية إلى سوريا قد يوسع المواجهة مع إيران

وأعرب لافروف عن قلق روسيا من موقف الدول الغربية بشأن تقديم مساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، قائلا: "يقلقنا جدا الموقف الغربي المعلن بصوت عال، حول أنهم لن يقدموا أي مساعدة لتلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية".

وحول الأنباء التي ترددت مؤخرا عن نية روسيا تسليم صواريخ S300 إلى سوريا بعد الضربات العسكرية التي شنتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع تابعة للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام السلاح الكيماوي في دوما، قال لافروف إن "هذه المسألة لم تحل بعد، ولابد من انتظار قرار موسكو ودمشق".

وأضاف: "لا يمكنني القول إنه تم اتخاذ القرار. ولابد من انتظار القرارات، التي ستتخذها القيادة الروسية مع ممثلي سوريا. لا أظن أن يكون ذلك سرا، سيتم الإعلان عن كل ذلك". وتابع بالقول: "لا شك في ضرورة الاستعداد لتكرار الاستفزازات، على الرغم من تحذيرنا لزملائنا الأمريكيين والأوروبيين، المشاركين في هذه المغامرة، بقسوة. إننا قلقون بشأن خطط الزملاء الغربيين بمستقبل سوريا".