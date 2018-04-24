(CNN)-- تحدث وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن علاقة بلاده بالولايات المتحدة، وذلك في جلسة له بمجلس العلاقات الخارجية. وقال ظريف إن بلاده دخلت سوريا لمحاربة التطرف، مشيراً إلى أن “إيران لديها سجل ثابت بمحاربة التطرف.”
جواد ظريف: تدخلنا في العراق وسوريا لمحاربة التطرف.. ولم نصدر الثورة إلى كردستان
ظريف: تدخلنا في العراق وسوريا لمحاربة التطرف
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ4 دقائق.
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قال ظريف إن بلاده دخلت سوريا لمحاربة التطرف، مشيراً إلى أن “إيران لديها سجل ثابت بمحاربة التطرف.”
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