جواد ظريف: تدخلنا في العراق وسوريا لمحاربة التطرف.. ولم نصدر الثورة إلى كردستان

(CNN)-- تحدث وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن علاقة بلاده بالولايات المتحدة، وذلك في جلسة له بمجلس العلاقات الخارجية. وقال ظريف إن بلاده دخلت سوريا لمحاربة التطرف، مشيراً إلى أن “إيران لديها سجل ثابت بمحاربة التطرف.”