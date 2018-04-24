إليك أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب وماكرون

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يأمل بأن يعمل رفقة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على إتمام اتفاق جديد مع إيران، في تعليقه على الاتفاق النووي الذي يجمع الدول الستة الكبرى مع طهران، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع ترامب، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى أمريكا، نستعرض لكم أبرز النقاط التي طرحها الرئيسان في هذا المؤتمر.

الاتفاق النووي

وقال ماكرون الذي وصف الاتفاق النووي بـ"المهم" وأنه "جزء من الصورة الأكبر" في وقت سابق، الثلاثاء، إنه يأمل بأن يعمل مع ترامب على اتفاق نووي جديد مع إيران، مؤكدا أن إطار العمل مع طهران يرتكز على عدة أسس، من ضمنها برنامجها النووي وصواريخها الباليستية والقضية السورية.

بالمقابل، وصف ترامب الاتفاق النووي مع إيران بـ"السيء" وكان قد وصفه سابقا بـ"الفظيع والسخيف والجنوني"، ووضع الرئيس الأمريكي اللوم على الكونغرس وجهات أخرى بإتمام هذا الاتفاق "الذي لم يكن يجب أن يتم على الإطلاق"، حسبما رأى ترامب.

الساحة السورية

أكد ترامب أنه "يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا وإعادتها إلى الديار"، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ستتم في الوقت المناسب كي لا يفسح المجال للسيطرة الإيرانية على سوريا.

من جانبه، شدد ماكرون على أن بلاده تعمل مع أمريكا على القضاء على داعش، وأنها لن تنسحب حتى تنتصر وتضمن أن يعيش الشعب السوري بكافة أطيافه بسلام وحرية.

كوريا الشمالية

شدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لم تقدم أي تنازل في الملف الكوري الشمالي، وكان قد وصف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بـ"الرجل الشريف" و "المنفتح"، حسب تعبيره.