البنك العربي يشيد برد المحكمة العليا بأمريكا دعاوى غير الأمريكيين ضده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد البنك العربي، الأربعاء، بحكم المحكمة العليا الأمريكية التي ردت فيها الدعاوى المرفوعة ضد البنك من قبل غير الأمريكيين وإغلاق الملف نهائيا، واصفا ذلك بأنه " انتصار تاريخي."

وقال البنك في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "أصدرت المحكمة العليا الامريكية قرارها برد دعاوى المدعين الاجانب (غير الأمريكيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الامريكية، والذين يزيد عددهم عن 6000 مدعي. ويأتي هذا القرار تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأمريكيتين برد هذه الدعاوى، مؤكداً على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الاجنبية أمام المحاكم الامريكية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب."

وأضاف البيان: "إن البنك العربي يعبر عن بالغ سروره وعميق ارتياحه لصدور قرار المحكمة العليا الامريكية هذا والذي جاء ليجسد ما أكد عليه البنك مراراً من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى. وإن البنك كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية."

ويذكر أن الاتهامات التي وجهت إلى البنك العربي تتمحور حول مزاعم مساهمته بـ"تسهيل" تمويل عمليات إرهابية نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس.