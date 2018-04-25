الجيش المصري يعلن القضاء على أمير "التنظيم الإرهابي" بسيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، عن القضاء على ناصر أبوزقول، الذي وصفه لـ"أمير التنظيم الإرهابي" في سيناء، ضمن العمليات التي ينفذها الجيش في شبه الجزيرة.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث على صفحته بفيسبوك حيث أعلن أنه وخلال الأسبوع الماضي تكنت القوات المصرية من "القضاء على عدد (8) فرد تكفيري شديد الخطورة بشمال ووسط سيناء والقضاء على عدد (17) فرد تكفيري بواسطة عناصر وزارة الداخلية نتيجة لمعلومات أمنية عن اختباء عدد من العناصر التكفيرية بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم أول العريش والتحفظ على عدد (8) بندقية آلية و (3) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من مواد الإعاشة."

واعلن المتحدث أيضا عن "قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (74) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات وتدمير والتحفظ على عدد( 26) عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية وضبط وتدمير عدد (25) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد (437) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر."

ولفت المتحدث إلى أنه ونتيجة للأعمال القتالية "تم استشهاد عدد (3) ضابط وإصابة ضابط صف وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية من القوات المشاركة في المداهمات."