السيسي: نواجه هجمات "شرسة" من تنظيمات إرهابية ممولة من دول منظمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواجه هجمات "شرسة" من قبل منظمات إرهابية مدعومة من دول منظمة، كما لفت إلى أن العالم يشهد لبلاده في الإنجاز الذي حققته على طريق بسط الأمن وترسيخ الاستقرار، وذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.

وقال السيسي: "بعد 36 عاما من تحرير سيناء ننظر أين نحن الآن، ماذا حققنا وكيف يمضي طريقنا نحو المستقبل"، وتابع الرئيس المصري قائلا: "فلا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل".

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "نحن نواجه منذ سنوات هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة"، وأضاف: "شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية استطاعت في السنوات الأخيرة استغلال حالة الفوضى السياسية التي ضربت المنطقة لتحتل أراضي واسعة في دول شقيقة، وزين لها الوهم أنها قادرة على فعل مثل ذلك في أرضنا الغالية".

وأكد السيسي أن العالم يشهد لمصر في الإنجاز الذي حققته "على طريق بسط الأمن وترسيخ الاستقرار" خلال السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن الحفاظ على أمن "وطن كبير" مثل مصر في منطقة "صعبة" وعالم "مضطرب" أمر يستوجب التوقف عنده، لأنه يدل على "ًتفرد وصلابة" الشعب المصري، وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته.