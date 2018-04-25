خالد بن سلمان: القيادي الحوثي صالح الصماد توعد بـ"عام الصواريخ البالستية" على المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن القيادي الحوثي المقتول بغارة للتحالف العربي، صالح الصماد، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن، توعد بأن يكون هذا العام "عام إطلاق الصواريخ البالستية" على المملكة.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح، و هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع"

ويذكر أن عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن توعد بالثأر لمقتل الصماد، الاثنين، إثر غارات جوية استهدفته الخميس الماضي.

وكان الصماد المطلوب رقم 2 في قائمة من 40 قياديا حوثيا وضعتها المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، ورصدت مكافأة قيمتها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، فيما رصد 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبدالملك الحوثي المطلوب الأول في القائمة.