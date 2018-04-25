ماكرون موضحا موقف فرنسا من الاتفاق النووي الإيراني: لن نترك الساحة للفوضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة التأكد من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية على الإطلاق، وأشار إلى أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي مع طهران، كي لا تخلي الساحة في الشرق الأوسط للفوضى، وذلك في كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، الأربعاء.

وقال ماكرون: "لا يجب أن تمتلك إيران أسلحة نووية على الإطلاق"، وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الدول الأوروبية وأمريكا يجب ألا يكرروا أخطاء الماضي في الشرق الأوسط.

أما عن الاتفاق النووي مع إيران، فتمسك ماكرون بموقفه وأكد أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق، لأنها وقعته، وكي لا تترك "ساحة الشرق الأوسط مفتوحة أمام الفوضى".

وعلق الرئيس الفرنسي على الاتفاق قائلا إنه يدرك أن الاتفاق النووي مع طهران لا يبدد جميع المخاوف ولكنه رأى أنه من غير الصحيح، إلغاء هذا الاتفاق دون إيجاد بديل "جوهري" له.

وبشأن الأزمة السورية، قال ماكرون إن بلاده هاجمت مواقع النظام السوري مع أمريكا وبريطانيا، من أجل ترسيخ مصداقية المجتمع الدولي مشددا على ضرورة إيجاد "حل سياسي ينهي الأحداث المأساوية في البلاد".

وتحدث الرئيس الفرنسي مطولا في كلمته عن العلاقات الوثيقة بين أمريكا وفرنسا، وقام باستعراض تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين والروابط الثقافية التي تجمعهما.

وتطرق ماكرون لملف المناخ، مشددا على ضرورة توريث الأجيال القادمة كوكبا "قابلا للسكن"، وحث أمريكا على لعب دور أكبر في هذا المجال، وشدد على أنه لا يوجد كوكب بديل.