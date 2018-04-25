مصدر لـCNN: الاستخبارات الأمريكية تراقب شحنات جوية مريبة بين إيران وسوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد مصدر بالإدارة الأمريكية، إن أجهزة الاستخبارات ببلاده تراقب عن كثب ما وصفه بـ"شحنات جوية مريبة" بين إيران وسوريا، يشتبه بأنها قد تحتوي على أسلحة أو منظومات عسكرية.

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وأوضح المصدر في تصريح لـCNN إن أمريكا وإسرائيل تراقبان هذه الشحنات التي يحتمل أنها تحتوي على أسلحة قد تستخدم في تهديد أمن إسرائيل، وفقا للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

وأضاف المصدر أن هذا النوع من الشحنات الجوية وإن كان ليس بالمستغرب إلا أن توقيته لفت انتباه أجهزة الاستخبارات باعتبار أنه يأتي بعد الضربات الجوية التي وجهتها كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا في الـ13 من أبريل/ نيسان الجاري، وارتفاع وتيرة التهديدات التي وجهها مسؤولين إيرانيين وخصوصا فيما يتعلق باستهداف مطار تيفور في سوريا وسقوط قتلى إيرانيين.

وكانت مواقع حركة الطيران العالمية قد رصدت على الأقل رحلتان لطائرتين تابعتين لسلاح الجو السوري من طراز IL-76 بين طهران وسوريا، في الوقت الذي لفت فيد المصدر إلى أن رحلة أخرى لطائرة شح إيرانية من طهران لسوريا أثارت انتباه الأجهزة الاستخباراتية.