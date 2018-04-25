محلل لـCNN عن إرسال قوات عربية لسوريا: تجارب سابقة لقوات حفظ سلام عربية لم تنجح

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال روبين رايت، المحلل والكاتب في صحيفة نيويوركر، إن مصر قد ترسل قوات إلى سوريا، مستبعدا قيام السعودية والإمارات والبحرين وقطر القيام بذلك، لافتا إلى أن تجارب سابقة أرسلت فيها دول عربية لقوات حفظ سلام لم تتكلل بالنجاح.

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جاء ذلك في مقابلة لروبين مع الزميل وولف بليتزر لـCNN حيث قال: "مصر قد ترسل قوات إلى سوريا، ولكن قد يكون هناك دول أخرى تقوم بالتجنيد لهذه المهمة، وقد يتضمن ذلك خليطا معقدا جدا من القوات،" مشيرا إلى أنه يستعبد قيام السعودية والإمارات والبحرين وقطر بإرسال قواتها إلى سوريا.

وتابع قائلا: "العالم العربي لم ينجح في الماضي بإدارة أمورهم، وعندما قاموا بإرسال قوات حفظ السلام إلى لبنان ومناطق أخرى، أصبح الأوضاع هناك أصعب، وفي بعض الأحيان بسرعة كبيرة، الخطر هنا يتمحور حول ماذا يريدون الوصول إليه في سوريا؟ وهذا ليس واضحا مع الرئيس ترامب الذي يبدو أنه مستعد للسماح ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعقد في العام 2021."