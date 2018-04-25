سبوتنيك: روسيا سترسل منظومات دفاع جوي جديدة إلى سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان الروسية، سيرغي رودسكوي، أن بلاده تعتزم إرسال منظومات دفاع جوي جديدة إلى سوريا، وذلك بناء على دراسة قامت بها وزارة الدفاع السورية لعملية "اعتراض" الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الأمريكية والفرنسية والبريطانية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتينك).

ونقلت الوكالة تصريحات لرودسكوي قال فيها: "سيواصل الخبراء الروس تدريب العسكريين السوريين، كما سيقدمون المساعدة في تطوير منظومات الدفاع الجوية الجديدة. وسيتم إرسال المنظومات في القريب العاجل".

وأشار المسؤول العسكري الروسي، إلى أن قرار إرسال منظومات دفاع جوي جديدة لسوريا جاء على أساسا دراسة قامت بها وزارة الدفاع السورية لعملية اعتراض دفاعاتها للصواريخ الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي استهدفت عدة مواقع عسكرية للجيش السوري، على خلفية اتهام النظام بقصف مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية بالأسلحة الكيماوية.

يذكر أن موسكو كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية تزويد النظام السوري بصواريخ "إس 300"، للتصدي لأي هجوم على المواقع العسكرية داخل الأراضي السورية.