سبوتنيك: الدفاعات الجوية الروسية تسقط أهدافا مجهولة فوق قاعدة حميميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مسؤول عسكري في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت "أهدافا جوية مجهولة"، كانت تحلق فوق القاعدة، مساء الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية(سبوتنيك).

وقال المسؤول: "بعد حلول الظلام مساء 24 نيسان/أبريل رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي للقاعدة العسكرية الروسية حميميم أهدافا جوية صغيرة الحجم على بعد من القاعدة الجوية… وقد تم تدمير جميع الأهداف الجوية بالأسلحة النارية المضادة للطائرات"، وفقا لسبوتنيك.

وأكد المسؤول، أن العملية لم تسفر عن أي "إصابات أو أضرار مادية"، بالقاعدة الروسية التي تقع شرق مدينة اللاذقية السورية.