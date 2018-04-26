عاصفة غبار كثيف على الرياض.. وناشطون: اللهم إنا نسألك خيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اجتاحت موجة غبار كثيف العاصمة السعودية، الرياض، الخميس، وحذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، سكان المنطقة الشرقية في المملكة من الظروف الجوية الصعبة التي ستشهدها منطقتهم.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو يظهر سحب غبار كثيف في الرياض، الخميس، مما أدى لانعدام الرؤية الأفقية.

وأشارت القناة نفسها إلى أن أمطارا غزيرة بدأت بالهطول، على أجزاء من الرياض، بعد انجلاء عاصفة الغبار الكثيف.

وتداول ناشطون على موقع "تويتر" مقاطع فيديو تظهر العاصفة التي جعلت من النهار يبدو وكأنه ليل مظلم، قيما تصدر وسم "غبار الرياض"، الأوسمة الأكثر تداولا في المملكة خلال الساعات الماضية.