وزير خارجية بريطانيا الأسبق لـCNN: معضلة سوريا اليوم ترجع لبدايات الحرب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني الأسبق، إن ما وصفها بالمعضلة المتمثلة بالأزمة السورية التي نراها اليوم والانقسام الدولي الشديد، يرجع إلى بدايات الحرب السورية وعدم وجود توافق غربي.

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جاء ذلك في مقابلة لميليباند مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "اعتقد أن المشكلة والمعضلة ترجع إلى الأساس وبدايات الحرب السورية، عندما لم تتوافق مطالب الغرب بإزاحة بشار الأسد مع الخطوات التي تم اتباعها، وقلب هذه المشكلة هو إلى أين نريد الوصول في تسوية الانتقال السياسي، قلنا إن الأسد سيء ولكن لم يكن هناك وضوح حول ما ستكون عليه ملامح الانتقال السياسي."

وتابع قائلا: "من وجهة نظري، الغرب لا يقوم بالأمر السهل، فهم لا يقدمون الكافي للدول المجاورة مثل الأردن ولبنان ولا نقوم باستقبال اللاجئين في دولنا، وقلب الدبلوماسية المتمثل بالضغط على داعمي الرئيس الأسد لدفعه نحو تسوية سياسية من نوع ما لم يكن مفتوحا ومتجانسة بصورة معينة بين الجميع."

واردف الوزير البريطاني السابق قائلا: "عليه فإن المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم تتمثل بأن القصف ليس استراتيجية حتى وإن كنت ترى هذا العمل مبررا."