وزير دفاع إسرائيل: سندمر طهران إذا هاجمت تل أبيب.. ونظام الملالي يلفظ أنفاسه الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن بلاده ستدمر العاصمة الإيرانية، طهران، إذا أقدمت الأخيرة على مهاجمة تل ابيب، لافتا إلى أن نظام "الملالي" في إيران "يلفظ أنفاسه الأخيرة" على حد تعبيره، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيلاف نقلتها هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الرسمي.

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وقال الوزير الإسرائيلي في مقابلته: "إن بلاده لا تريد الحرب مع أحد، لكنها لن تسمح بمنصات إيرانية في سورية مهما كان الثمن،" لافتا إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار إيران اقتصاديًا."

وأضاف الوزير الإسرائيلي قائلا: "لم نتدخل منذ البداية بالحرب السورية الدائرة هناك منذ سبع سنوات وأكثر، هناك الإيرانيون وحزب الله والميليشيات الأخرى والروس وداعش وغيرهم، وكلهم يقاتلون بعضهم بعضاً، أتمنى النجاح للجميع هناك، نحن لا نتدخل في الحرب، ولا نحارب هناك، لكن إيران تحاول إقامة قواعد لها في سوريا، وتزود تلك القواعد بأسلحة متطورة، وانطلاقاً منها تريد أن تهاجمنا، ولا أستطيع أن أقف مكتوف اليدين عندما أرى إيران تقوم بذلك قريبًا من الجولان، وتدعم حزب الله في سورية ولبنان، وتحاول أن ترسخ أقدامها عسكريًا في سورية لمهاجمتنا في إسرائيل. وهنا أقول بكل وضوح: كل موقع نرى فيه محاولة لتموضع إيران عسكريًا في سورية سندمره، ولن نسمح بذلك مهما كان الثمن."

وتطرق ليبرمان في مقابلته إلى ملف مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، حيث قال: "إن الحل يجب أن يكون إقليمياً، لا ثنائياً، وليس على مراحل بل بالتوازي بهدف التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام مع الدول العربية" التي قال إن لإسرائيل حوارا مع بعضها رافضا تسميتها، وفقا لما نقلته إيلاف.